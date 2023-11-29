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        Haberler Gündem ALES sonuçları sorgulama ekranı 2023 | ÖSYM ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

        ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        ALES sonuçları için geri sayım başladı. 19 Kasım tarihinde tamamlanan son oturumun ardından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları gündemde yer alıyor. ÖSYM sınav takvimine göre ALES/3 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. İşte ÖSYM 2023 ALES/3 sınav sonuçları açıklanma tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 12:10 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:10
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        • 1

          ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim için sınava katılım sağlayan adaylar "ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

        • 2

          ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

          19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’u erişime açıldı.

        • 3

          Sınava başvuran adaylar, 19 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20'den itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

          ALES SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuç tarihi belli oldu.

        • 5

          Buna göre; ALES/3 sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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