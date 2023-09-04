ALES sonuçları açıklandı! İşte 2023 ÖSYM ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı
ALES sonuçları sorgulama ekranı, akademik kariyer hedefi olanlar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasına göre 20 Ağustos'ta gerçekleştirilen ALES/2 sınav sonuçları açıklandı. Adaylar ALES osnuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden sorgulayabilecek. İşte 2023 ALES/ sınav sonuçları sorgulama ekranı linki...
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sonuçları 4 Eylül'de ÖSYM tarafından açıklandı. 20 Ağustos'ta gerçekleştirilen ikinci sınavın sonuçları ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı "https://sonuc.osym.gov.tr" üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2023 ALES sonuçları sorgulama ekranı...
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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLAMDI!
ALES/2 sonuçları 4 Eylül 2023 Pazartesi günü ÖSYM tarihinde adayların erişimine açıldı.
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ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
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ALES/2 SORU VE CEVAP ANAHTARI
ÖSYM, ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarını sınavın düzenlediği gün yayınlamıştı. İşte, 10 gün süreyle erişebilecek sınav sorular ve cevaplar...
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ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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2023 ALES SON SINAVI NE ZAMAN?
Yılın son sınavı olacak olan ALES/3 sınavı ise 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
ALES/3 SINAVI BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
ÖSYM 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. ALES/3 başvuruları 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek. Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.
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