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        Haberler Bilgi Yaşam ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı

        ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı

        ÖSYM tarafından ALES sonuçları duyuruluyor. 17 Kasım'da uygulanan ALES 3 sınav soruları ve cevapları yayınlandı. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 10:05 Güncelleme: 18.11.2024 - 10:05
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        • 1

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 17 Kasım tarihinde gerçekleşiyor. ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre ALES/3 sonuç tarihi belli oldu. İşte ALES sonuçları sorgulama ekranı

        • 2

          ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ALES/3 sınav sonuçları 06.12.2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.,

          ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

          ALES puanı sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

        • 3

          CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

          Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

          Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 27 Kasım 2024'te sona erecek.

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