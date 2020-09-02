ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları akademik kariyer yapmak isteyen adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM 16 Ağustos 2020'de yapılan ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi sınav takviminde duyurdu.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre ALES sonuçları, 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.



2020 ALES ÖSYM TAKVİMİ

ALES/1 başvuru tarihleri: 13-23 Mart 2020

ALES/1 geç başvuru günü: 14 Temmuz 2020

ALES/1 sınav tarihi: 16 Ağustos 2020

ALES/1 sınav sonuçlarının açıklanması: 07 Eylül 2020

ALES/2 başvuru tarihleri: 01-12 Ekim 2020

ALES/2 geç başvuru günü: 04 kasım 2020

ALES/2 sınav tarihi: 06 Aralık 2020

ALES/2 sınav sonuçlarının açıklanması: 07 Ocak 2021

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM'nin hazırladığı ALES 2020 kılavuzuna göre, ALES sınavından alınan sonuçlar beş yıl boyunca geçerlidir.