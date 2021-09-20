Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2 dün sabah gerçekleşti. Saat 10.00'da başlayan sınavın ardından ALES 2 sonuçları araştırılmaya başladı. İşte ALES sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı...

2021 ALES 2 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlene ALES 2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 sınav takvimi aracılığıyla duyuruldu. 2021 ALES 2 sınavının sonuçları 14 Ekim'de açıklanacak.

ALES 2 TEMEL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u ÖSYM internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Sınava katılan adaylar https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle sorulara ve cevaplara ulaşabilecek.

2021 ALES 2 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ