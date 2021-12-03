Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 3, 21 Kasım günü gerçekleşti. Zorlu sınavın ardından ALES 3 sonuçları araştırılmaya başladı. İşte ALES sonuç açıklanma günü...

2021 ALES 3 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2021 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/3 sonuçları 16 Aralık tarihinde yayınlanacak. Ancak, ÖSYM'nin işlemleri erken tamamlaması halinde ALES sonuçları erken tarihte de açıklanabilecek.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (“Teknik Öğretmenler İçin

Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” uyarınca

Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması

gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.)

ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde

yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.