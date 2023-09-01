ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavın ardından gözler ALES sonuçları tarihine çevrildi. Akademik kariyer ve yüksek lisans yapmayı hedefleyen adayların katılım sağladığı sınavın sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. ÖSYM sınav takvimi ile ALES 2 sonuç açıklama tarihi de belli oldu. Peki ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...