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        ALES sonuçları açıklandı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) sonuçları açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 15:23 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:19
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) sonuçları açıklandı.

        ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'da uygulanan 2024-ALES/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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