Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 157 bin 918 adayın başvuru yaptığı ALES 19 Kasım Pazar günü 81 il ve 92 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sayısal ve sözel olmak üzere toplamda 100 soruyu yanıtlayan adayların gözü ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte 2023/3 ALES sonuçları sorgulama ekranı...