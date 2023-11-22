ÖSYM ALES sınav sonuç tarihini duyurdu! İşte ALES/3 sınav sonuç tarihi...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen ALES/3 sınavı 19 Kasım Pazar günü tamamlandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında adaylara 100 soru soruldu ve 150 dakika verildi. 5 yıl geçerli olacak olan ALES sınav sonuçları tarihi, ÖSYM tarafından açıklandı. İşte 2023/3 ALES sonuç tarihine ilişkin merak edilenler...
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 157 bin 918 adayın başvuru yaptığı ALES 19 Kasım Pazar günü 81 il ve 92 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sayısal ve sözel olmak üzere toplamda 100 soruyu yanıtlayan adayların gözü ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte 2023/3 ALES sonuçları sorgulama ekranı...
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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından verilen tarihe göre ALES sonuçları 5 Aralık 2023 Salı günü açıklanacak.
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Üniversite kadrolarında görev almak isteyen binlerce aday ALES sınav sonuçlaını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.
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