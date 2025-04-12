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        Haberler Bilgi Gündem ALES SONUÇ SORGULAMA | 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ALES/1 sonuç tarihi

        ALES/1 sonuç tarihi 2025: ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2025 yılının ilk ALES oturumu ile sınav sonuç tarihi gündemdeki yerini aldı. Akademik kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği ALES/1, bilindiği gibi, ÖSYM tarafından düzenleniyor. Yüksek lisans başvuruları ve akademik kadro alımları için önemli bir adım olan sınav ile, sınav sonuçları gündemdeki yerini koruyor. İşte ALES/1 sonuç açıklanma tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 21:51 Güncelleme: 12.04.2025 - 21:51
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        • 1

          Yılda üç kez düzenlenen ALES’in ilk oturumu, 13 Nisan'da gerçekleşiyor. Sınav ile birlikte adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, ALES/1 ne zaman yapılacak? ÖSYM ile ALES/1 sınav sonucu ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

        • 2

          ALES/1 NE ZAMAN?

          Yüksek lisans eğitimi almak, akademik kadrolara yerleşmek gibi amaçlarla tercih edilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yılda 3 kez düzeleniyor. ÖSYM sınav takvimine göre ALES sınavlarının ilki 13.04.2025 tarihinde bu hafta sonu gerçekleşecek.

        • 3

          Kılavuza göre 10.15'te başlayacak sınavda 10.00'dan sonra adaylar sınav merkezlerine alınmayacak. 50 sayısal ve 50 sözel alandan soruların bulunacağı sınavda adayların süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adaylar, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemeyecek.

        • 4

          ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM sonuç takviminde belirtildiği üzere ALES sınav sonuçları 02.05.2025 tarihinde açıklanacak. ALES sınavından alınacak puan 5 yıl boyunca geçerli olacak.

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