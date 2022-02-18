Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES bu sene hangi tarihte uygulanacak sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalar için ALES puanı gerekiyor. Peki ALES sınavları ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM 2022 ALES sınav tarihleri...

2022 ALES NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2022-ALES/1

SINAV TARİHİ: 17.04.2022

BAŞVURU TARİHİ: 21.02.2022 - 03.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 12.05.2022

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2022-ALES/2

SINAV TARİHİ: 21.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.06.2022 - 04.07.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.09.2022

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2022-ALES/3

SINAV TARİHİ: 20.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 30.09.2022 - 10.10.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.12.2022