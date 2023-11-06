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        Haberler Gündem Eğitim ALES sınav ve başvuru tarihleri belli oldu! ÖSYM 2024 ALES sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte?

        ALES sınav tarihleri belli oldu! 2024 ALES sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte?

        ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. ÖSYM takvimi ile 2024 ALES sınav ve başvuru tarihleri de açıklandı. Bilindiği gibi, 2024 yılı içerisinde ALES sınavı 3 kere gerçekleştirilecek. Peki, ALES sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte başlıyor? İşte, ALES sınav ve başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 15:44 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:44
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        • 1

          ALES sınav ve başvuru tarihleri... ÖSYM'nin 2024 yılı içerisinde yapılacağı sınavlara ilişkin başvuru ve sınav tarihleri duyuruldu. Bu gelişme ile beraber, "2024 ALES sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte?" sorusu da netlik kazandı. 2024 yılı içerisinde ALES sınavı 3 kere uygulanacak. Peki, 2024 ALES sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte? İşte detaylar

        • 2

          2024 ALES-1 SINAVI NE ZAMAN?

          ALES-1 sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.

          Bu sınava ilişkin başvurular 1 Mart ile 11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

        • 3

          2024 ALES-2 SINAVI NE ZAMAN?

          ALES-2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

          Bu sınava ilişkin başvurular 3 Haziran ile 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

        • 4

          2024 ALES-3 SINAVI NE ZAMAN?

          ALES-3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.

          Bu sınava ilişkin başvurular 1 Ekim ile 9 Ekim tarihleri arasında alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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