Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) yapıldı. 81 ilde düzenlenen ALES'in soru ve cevapları geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Peki ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 ALES soru ve cevapları...

ALES SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlene ALES 2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 sınav takvimi aracılığıyla duyuruldu. 2021 ALES 2 sınavının sonuçları 14 Ekim'de açıklanacak.

ALES 2 TEMEL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u ÖSYM internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Sınava katılan adaylar https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle sorulara ve cevaplara ulaşabilecek.

2021 ALES 2 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES 3 NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2021 Sınav Takvimi'nde yer alan bilgilere göre 2021 ALES 3 21 Kasım'da gerçekleşecek.