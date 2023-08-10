Her yıl 3 kez uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisi olan (2023-ALES/2)'nin sınav giriş yerleri adayların erişimine açıldı. Söz konusu sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar için ALES/2 sınav giriş yeri sorgulama ekranı, sınav tarihi ve sınavın nasıl yapılacağına ilişkn bilgileri bir araya getirdik...