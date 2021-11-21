ALES saat kaçta bitecek? ALES kaç dakika sürecek? Sınavın başlamasıyla birlikte sınava girenlerin yakınları heyecan içerisinde bu iki sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik.

ALES/3 SAAT KAÇTA BİTECEK?

2021 ALES/3 saat 10.15'te başladı. 150 dakika (2,5 saat) sürecek olan sınav 12.45'te sona erecek.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre ALES sonuçları 16 Aralık'ta ÖSYM AİS üzerinden ilan edilecek.