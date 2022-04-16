Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda gerekli olan ALES puanı için adaylar yarın ALES'e girecekler. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı öncesi adaylar ALES saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte ALES 2022 hakkında merak edilenler...