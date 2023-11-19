Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem ALES saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? 2024 ALES/3 bitiş saati ve süresi

        ALES saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? 2024 ALES/3 bitiş saati

        ALES/3 heyecanı başladı. Yükseköğretim kurumları atamaları ve doktora ve yüksek lisans başvurularında bulunacakların girdikleri ALES'in bu yıl ki son sınavı ALES/3 saat 10.15'te başladı. Peki, ALES saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? İşte merak edilen soruların cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 10:19 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ALES/3 saat kaçta bitecek? Bu yıl yapılacak olan son ALES sınavına girenler ve dışarıda bekleyen yakınları merakla bu sorunun cevabını araştırıyor. Bilidiği üzere ALES puanı ile yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalar yapılıyor. Ayrıca doktora ve yüksek lisans başvurularında da ASLES puanı geçerli oluyor. Peki bu yılın son ALES'i yani ALES/3 saat kaçta bitecek? Kaç dakika sürecek? İşte ALES/3 bitiş saati...

        • 2

          ALES/3 SAAT KAÇTA BİTECEK?

          Bu senenin son ALES sınavı 19 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başladı. Ancak saat 10.00'dan itibaren sınav binalarına giriş yapılamadı.

        • 3

          Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. ALES saat 10.15’te başladı ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) sürecek. Buna göre ALES sınavı saat 12:30'da sona erecek.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        İstanbul'da kar yağışı
        İstanbul'da kar yağışı
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Uyuz vakalarında artış!
        Uyuz vakalarında artış!
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Almanya'da resital!
        Almanya'da resital!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı
        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Habertürk Anasayfa