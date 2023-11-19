ALES/3 saat kaçta bitecek? Bu yıl yapılacak olan son ALES sınavına girenler ve dışarıda bekleyen yakınları merakla bu sorunun cevabını araştırıyor. Bilidiği üzere ALES puanı ile yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalar yapılıyor. Ayrıca doktora ve yüksek lisans başvurularında da ASLES puanı geçerli oluyor. Peki bu yılın son ALES'i yani ALES/3 saat kaçta bitecek? Kaç dakika sürecek? İşte ALES/3 bitiş saati...