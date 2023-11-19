ALES saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? 2024 ALES/3 bitiş saati
ALES/3 heyecanı başladı. Yükseköğretim kurumları atamaları ve doktora ve yüksek lisans başvurularında bulunacakların girdikleri ALES'in bu yıl ki son sınavı ALES/3 saat 10.15'te başladı. Peki, ALES saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? İşte merak edilen soruların cevabı...
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ALES/3 saat kaçta bitecek? Bu yıl yapılacak olan son ALES sınavına girenler ve dışarıda bekleyen yakınları merakla bu sorunun cevabını araştırıyor. Bilidiği üzere ALES puanı ile yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalar yapılıyor. Ayrıca doktora ve yüksek lisans başvurularında da ASLES puanı geçerli oluyor. Peki bu yılın son ALES'i yani ALES/3 saat kaçta bitecek? Kaç dakika sürecek? İşte ALES/3 bitiş saati...
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ALES/3 SAAT KAÇTA BİTECEK?
Bu senenin son ALES sınavı 19 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başladı. Ancak saat 10.00'dan itibaren sınav binalarına giriş yapılamadı.
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Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. ALES saat 10.15’te başladı ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) sürecek. Buna göre ALES sınavı saat 12:30'da sona erecek.
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