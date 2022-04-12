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ALES ne zaman, saat kaçta, hangi gün? ÖSYM duyurdu: ALES sınav giriş belgesi sorgulama sayfası

ALES ne zaman, saat kaçta, hangi gün? ÖSYM açıkladı: ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ALES 1 sınavı için artık heyecan doruğa çıkmış durumda. Sınava katılım gösterecek binlerce aday; sınavın ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacağını ve sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. İşte 2022 yılının ilk ALES sınavı ile ilgili bilgiler...

12.04.2022 - 12:13 | Güncelleme: GÜNDEM

  • ÖSYM tarafından düzenlenen ve 21 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında başvuru süreci tamamlanan 2022 ALES/1 için başvurusunu tamamlayamayan adaylar artık sınav gününü bekliyor. Peki, merakla araştırılan ALES 1 ne zaman ve hangi gün yapılacak?

  • ALES 1 NE ZAMAN?

    ALES 2022/1 sınavı 17 Nisan saat 10:15 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES 2022/1 sınavı 17 Nisan saat 10:15 tarihinde gerçekleştirilecek.

  • ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

  • ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ALES 1 sonuçları 12 Mayıs'ta açıklanacak.

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