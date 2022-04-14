ALES 1 sınavı için artık heyecan doruğa çıkmış durumda. Sınava katılım gösterecek binlerce aday; sınavın ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacağını ve sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. İşte 2022 yılının ilk ALES sınavı ile ilgili bilgiler..