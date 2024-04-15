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        Haberler Gündem ALES ne zaman, saat kaçta? ALES sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2024 ALES/1 ne zaman yapılacak?

        ALES ne zaman, saat kaçta?

        ÖSYM, milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2024 sınav takvimini geçtiğimiz aylarda duyurdu. Bu takvim kapsamında, ALES gibi ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların tarihleri netlik kazandı. ALES'e girecek olanlar sınav hakkında detayları merakla araştırıyor. İşte "ÖSYM 2024 sınav takvimi ile ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 18:43 Güncelleme: 16.04.2024 - 18:27
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        • 1

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılı sınav ve sonuç açıklama takvimini resmi internet sitesi üzerinden açıklamıştı. 2024 yılında yapılacak olan ALES için sınavların tarihleri ve saatleri merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar sonrasında ALES oturumları hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

        • 2

          ÖSYM'DEN ALES SINAV UYARISI

          ÖSYM, sınava katılacak adaylara saat uyarısında bulundu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

          "21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-ALES/1 sınavı için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

        • 3

          2024 ALES SINAVI NE ZAMAN?

          ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre ALES/1 Sınavı 21 Nisan Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

          ALES-1 sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.

          ALES-2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

          ALES-3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.

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