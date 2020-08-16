ALES Kovid-19 tedbirleriyle başladı - YOZGAT

Sınav merkezleri önünde toplanan adaylar, kapıların açılmasıyla birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına göre kimlik kontrolleri ve üst araması yapıldıktan sonra içeri alındı.Girişte ellerini dezenfekte eden adaylara, maske ve ıslak mendil verildi.Bazı adayların son saniyelerde sınava yetiştiği görüldü.

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