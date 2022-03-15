ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES/1 sınavı için başvuru yapacak olan adaylar sınav başvuruları internet üzerinden yapacak. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilen başvurular için başvuru kılavuzundan yardım alınabilecek.

ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN