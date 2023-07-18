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        ALES geç başvuru tarihi: 2023 ALES/2 geç başvuru ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

        4-10 Temmuz tarihleri arasında tamamlanan ALES başvurularının ardından gözler ALES/2 geç ne başvuru tarihine çevrildi. Başvuru tarihini kaçıran, belirtilen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar ALES/2 geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. ALES/2 oturumu bu yıl 20 Ağustos tarihinde uygulanacak. Peki, "ALES geç başvuru tarihi: 2023 ALES/2 geç ne başvuru zaman, geç başvuru ücreti ne kadar?" İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) geç başvuru tarihi ve başvuru ücreti...

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 21:03
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        • 1

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvurularının 10 Temmuz tarihinde sona erdi. ALES, yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için yapılan sınavlardır. Peki, "ALES geç başvuru tarihi: 2023 ALES/2 geç ne başvuru zaman, geç başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2023 ALES/2 geç başvuru tarihi...

        • 2

          ALES/2 GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          ALES/2 geç başvuru işlemleri 19 Temmuz 2023 tarihinde alınacak.

        • 3

          ALES/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          ALES geç başvuru ücreti 260 TL olarak açıklandı. Fakat geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

        • 4

          ALES/2 OTURUMU NE ZAMAN?

          ALES/2 sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlar ise 5 Eylül’de açıklanacak.

        • 5

          ALES GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından da yapabilecek.

        • 6

          2023 ALES 3. SINAVI NE ZAMAN VE BAŞVURULAR HANGİ TARİHLERDE?

          ALES/3 sınavı ise 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

          ALES/3 başvuruları ise 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

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