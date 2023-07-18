Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvurularının 10 Temmuz tarihinde sona erdi. ALES, yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için yapılan sınavlardır. Peki, "ALES geç başvuru tarihi: 2023 ALES/2 geç ne başvuru zaman, geç başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2023 ALES/2 geç başvuru tarihi...