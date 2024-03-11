ALES geç başvuruları başladı! 2024 ALES geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır?
ÖSYM tarafından 21 Nisan'da uygulanacak ALES geç başvuruları bugün başladı. İlk başvuru sürecini kaçıranlar ALES geç başvuru fırsatından faydalanabilecek. Bu kapsamda "ALES geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı geç başvurularına dair detaylar...
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ÖSYM tarafından düzenlenen ve 1-11 Mart tarihleri arasında başvuru süreci tamamlanan 2024 ALES/1 için başvurusunu tamamlayamayan adaylar bugün 23.59'a kadar geç başvuru imkanından yararlanabilecek. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte ALES başvuru kılavuzu ve başvuru ücreti hakkında merak edilenler...
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ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?
ALES/1 Geç Başvuru Ücreti 735 TL olarak belirlendi. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.
ALES Geç başvuru ücreti ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden ödenebilir.
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ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ALES/1 sınavı için başvuru yapacak olan adaylar sınav başvuruları internet üzerinden yapacak. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilen başvurular için başvuru kılavuzundan yardım alınabilecek.
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ALES NE ZAMAN?
ALES 2024/1 sınavı 21 Nisan 2024 Pazar günü saat 10:15 tarihinde gerçekleştirilecek.
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