ÖSYM tarafından düzenlenen ve 1-11 Mart tarihleri arasında başvuru süreci tamamlanan 2024 ALES/1 için başvurusunu tamamlayamayan adaylar bugün 23.59'a kadar geç başvuru imkanından yararlanabilecek. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte ALES başvuru kılavuzu ve başvuru ücreti hakkında merak edilenler...