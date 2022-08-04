ALES ERTELENECEK Mİ?



KPSS ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inceleme kararı vermesi nedeniyle sınavın iptali gündeme geldi ve ALES'in akıbeti de merak konusu oldu.



Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin henüz bir erteleme açıklaması ise yapılmadı.