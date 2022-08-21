ALES cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak? araştırmaları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ardından hız kazanacak. Başvuruları 24 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında alınan ALES sınavı 21 Ağustos Pazar günü 81 il merkezinse uygulanıyor. Sözel ve sayısal olmak üzere 50'şer sorudan oluşan ALES soru ve cevapları ÖSYM tarafından duyurulacak. İşte, 2022 ALES/2 Temel Soru ve Cevap Anahtarı Kitapçığı hakkında merak edilenler...