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ALES başvuruları ne zaman başlıyor? ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvurusu nasıl yapılır?

2021 yılının ikinci Akademik Personel Seçme Sınavı (ALES)'i için geri sayım başladı. Yurt genelindeki binlerce aday, büyük bir merakla ALES başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar ve başvuru nasıl yapılır sorularının cevaplarını arıyor...

20.07.2021 - 20:32 | Güncelleme: ABONE OL
ALES başvuruları ne zaman başlıyor? ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvurusu nasıl yapılır?

ALES sınavı ne zaman? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. ALES sınavı tarihi, ÖSYM'nin yayınladığı 2021 sınav takviminde belli oldu. İşte ÖSYM ALES 2 ve başvuru tarihleri...

ALES SINAVI NE ZAMAN 2021

ÖSYM'den alınan bilgilere göre; ALES/2 19 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

Sınavın başvuruları ise 3 Ağustos 2021 ile 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında kabul edilecek ve 145 liraya yapılabilecek.

ALES BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

;Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

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