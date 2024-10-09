ALES başvurusu için son gün! ÖSYM kılavuzu ile 2024-ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?
ALES/3 başvuru tarihleri 2024 ÖSYM kılavuzu ile belli olmuştu. Kılavuza göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları 9 Ekim Salı günü sona eriyor. Adaylar, başvuru işlemlerini 9 Ekim saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Peki, ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadaR? İşte 2024 ALES başvuru ekranı ve ücreti…
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2024 yılının son ALES sınavı için sayılı günler kaldı. Takvime göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) 17 Kasım’da düzenlenecek. 2024 ÖSYM kılavuzu doğrultusunda 1 Ekim’de başlayan ALES başvuruları, bugün sona eriyor. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen ancak henüz başvuru yapmamış olan adaylar ‘’2024 ALES/3 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, ALES başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
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2024-ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre 2024 ALES/3 başvuruları, 9 Ekim 2024 tarihinde tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
Geç başvurular ise 16 Ekim 2024 tarihinde alınacak.
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2024-ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2024 ALES başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
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ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 490 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.
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Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.
• Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
• ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
• İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
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ALES/3 NE ZAMAN?
ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
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ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.