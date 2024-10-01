ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavı için sayılı günler kaldı. ALES/3 başvuru tarihleri de gündemdeki yerini aldı. Takvime göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları 1 Ekim’de başlayacak. Yüksek lisans veya doktora yapmak için 2024 yılının son sınavına katılmak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2024 ALES/3 başvurusu başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, ALES başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…