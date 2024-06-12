Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı için yayınlanan kılavuza göre ALES başvuruları için bugün son gün. Henüz başvuruda bulunmamış olan vatandaşlar ALES başvuru ekranına ulaşmaya çalışıyor. Peki ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte, 2024 ALES başvuru ekranı ve tüm detaylar