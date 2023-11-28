ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES 3 sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Akademik Personel Seçme Sınavı (ALES), bu yıl Kasım ayında 3. kez gerçekleştirildi. Söz konusu sınava katılım gösteren yurt genelindeki binlerce aday; ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilecek ve soru cevaplara erişim hangi tarihte bitiyor soruların cevaplarına dair aramalar yapıyor. İşte, detaylar...
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19 Kasım 2023 Pazar günü gerçekleştirilen ALES oturumlarının 2023 yılındaki 3. sınavının sonuçları gündem olmuş durumda. Üniversitelerde akademik kadrolarda çalışmak veya yüksek lisans eğitimi almak isteyen binlerce kişinin katılım gösterdiği ALES 3 sınavının sonuç tarihi, sonuçların sorgulama ekranı ve soru ile cevaplara dair bilgileri derledik!
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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sınavı sonuçları 5 Aralık 2023 tarihinde duyurulacak.
Söz konusu sınavın sonuçları 5 yıl boyunca geçerli olacak.
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ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
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ALES SORU VE CEVAPLARI
19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’u erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, 19 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20'den itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.
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ÖSYM, ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarını sınavın düzenlediği gün yayınlandı ve adaylar 10 gün süreyle (29 Kasım'a kadar) sorular ve cevaplara erişebilecek.
ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ