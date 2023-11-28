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        Haberler Gündem ALES 3 sınav sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? ALES 3 sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES 3 sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        Akademik Personel Seçme Sınavı (ALES), bu yıl Kasım ayında 3. kez gerçekleştirildi. Söz konusu sınava katılım gösteren yurt genelindeki binlerce aday; ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilecek ve soru cevaplara erişim hangi tarihte bitiyor soruların cevaplarına dair aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 17:35 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:35
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        • 1

          19 Kasım 2023 Pazar günü gerçekleştirilen ALES oturumlarının 2023 yılındaki 3. sınavının sonuçları gündem olmuş durumda. Üniversitelerde akademik kadrolarda çalışmak veya yüksek lisans eğitimi almak isteyen binlerce kişinin katılım gösterdiği ALES 3 sınavının sonuç tarihi, sonuçların sorgulama ekranı ve soru ile cevaplara dair bilgileri derledik!

        • 2

          ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ALES/3 sınavı sonuçları 5 Aralık 2023 tarihinde duyurulacak.

          Söz konusu sınavın sonuçları 5 yıl boyunca geçerli olacak.

        • 3

          ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

        • 4

          ALES SORU VE CEVAPLARI

          19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’u erişime açıldı.

          Sınava başvuran adaylar, 19 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20'den itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

        • 5

          ÖSYM, ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarını sınavın düzenlediği gün yayınlandı ve adaylar 10 gün süreyle (29 Kasım'a kadar) sorular ve cevaplara erişebilecek.

          ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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