ALES 3 ne zaman? ALES 3 sınav ve başvuru tarihi

ALES/3 2025 BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM’nin resmi sınav takvimine göre, ALES/3 2025 başvuruları 7 Ekim 2025 tarihinde başlayacak ve 14 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM’nin resmi internet sitesi “ais.osym.gov.tr” üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapılabilecek. Ayrıca, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması da başvuru için kullanılabilir. Başvuru süresini kaçıran adaylar için 21 Ekim 2025 tarihinde geç başvuru imkânı sunulacak. Ancak, bu tarihte yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenecek.