        ALES 3 ne zaman? ALES 3 sınav ve başvuru tarihi

        ALES 3 ne zaman? ALES 3 sınav ve başvuru tarihi

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı tarihi belli oldu. Adayların sınav günü saat 10:00'a kadar sınav binalarına giriş yapmaları gerekiyor; bu saatten sonra giriş kabul edilmeyecek. İşte, ALES 3 sınav ve başvuru tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 13:25 Güncelleme: 17.09.2025 - 13:25
        • 1

          Yılın ilk ALES sınavı için geri sayım başladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı (ALES) için sınava katılacak adaylar ALES sınav tarihi belli oldu. Peki ALES 3 ne zaman?

        • 2

          ALES/3 2025 SINAVI NE ZAMAN?

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 2025, 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 10:15’te gerçekleştirilecek. Sınav, Türkiye genelindeki çok sayıda sınav merkezinde eş zamanlı olarak uygulanacak ve toplam 150 dakika sürecek. Adayların sınav günü saat 10:00’a kadar sınav binalarına giriş yapmaları gerekiyor; bu saatten sonra giriş kabul edilmeyecek.

        • 3

          ALES/3 2025 BAŞVURU TARİHLERİ

          ÖSYM’nin resmi sınav takvimine göre, ALES/3 2025 başvuruları 7 Ekim 2025 tarihinde başlayacak ve 14 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM’nin resmi internet sitesi “ais.osym.gov.tr” üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapılabilecek. Ayrıca, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması da başvuru için kullanılabilir. Başvuru süresini kaçıran adaylar için 21 Ekim 2025 tarihinde geç başvuru imkânı sunulacak. Ancak, bu tarihte yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenecek.

        Yazı Boyutu
