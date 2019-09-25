ALES 3 başvuruları ne zaman bitiyor? ALES 3 başvurusu nasıl yapılır? ALES sınav ücreti ne kadar? soruları başvuru yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM resmi internet sitesinden ALES/3 sınavı son başvuru tarihini duyurdu. İşte ALES 3 sınavına dair detaylar...

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

ALES başvurularının 17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacağı ÖSYM tarafından belirlenmişti. ALES/3 başvuruları bugün saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-ALES Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ALES/3 BAŞVURU KILAVUZU

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

lgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.