Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 sınav takvimi belli oldu. YKS, KPSS, EKPSS, ALES, TUS, YDS, DGS, DUS, YDUS, EUS, YÖKDİL gibi önemli sınavların yer aldığı takvim açıklandı.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ

ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 5 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 29 Temmuz'da duyurulacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.

KPSS, önlisans düzeyinde 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 15 Ekim'de, 29 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 24 Aralık'ta ilan edilecek.

ALES 2020 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2020-ALES/1 SINAV TARİHİ 03.05.2020 BAŞVURU TARİHİ 13.03.2020 BAŞVURU SON TARİH 23.03.2020 GEÇ BAŞVURU 01.04.2020 GEÇ BAŞVURU SON 01.04.2020 23:59 SONUÇ TARİHİ 28.05.2020

2020-ALES/2 SINAV TARİHİ 20.09.2020 BAŞVURU TARİHİ 24.07.2020 - BAŞVURU SON 06.08.2020 GEÇ BAŞVURU 18.08.2020 GEÇ BAŞVURU SON 18.08.2020 23:59 SONUÇ TARİHİ 15.10.2020

2020-ALES/3 SINAV TARİHİ 29.11.2020 BAŞVURU TARİHİ 09.10.2020 BAŞVURU SON 19.10.2020 GEÇ BAŞVURU 27.10.2020 GEÇ BAŞVURU SON 27.10.2020 23:59 SONUÇ TARİHİ 24.12.2020

ALES: AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

> yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

> ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

> yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.