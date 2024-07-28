Binlerce aday merak ediyor: ALES 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES 2 sınavı bugün binlerce adayının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Saat 10.15'te başlayacak sınavda 100 soru sorulacak ve 150 dakika verilecek. Sınav bitiminin ardından adaylar, ALES 2 sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştıracak. Peki, 2024 ALES 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar....
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157 bin 530 adayın başvurduğu ALES 2 sınavı bugün gerçekleştiriliyor. 10.15'te başlayan sınav toplamda 150 dakika sürecek ve alınan puanlar, 5 yıl süreyle geçerli olacak. Peki, 2024 ALES 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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2024 ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre ALES/3 başvuruları 01-09 Ekim tarihleri arasında alınacak.
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