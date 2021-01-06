ALES 2 ne zaman yapılacak? Sorusu ertelenen ÖSYM sınavları sonrası merak ediliyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında tarihi ertelenen ALES/2 ile ilgili sınava katılacak adaylar ALES/2 ne zaman yapılacak, yeni tarih açıklandı mı sorularının cevaplarını arıyor. Peki ÖSYM ALES/2 tarihini açıkladı mı? İşte detaylar...

ÖSYM ALES SINAVI ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM, ALES sınavının ertelendiğini şu açıklama ile duyurdu: "Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs salgınını önleme tedbirleri neticesinde ertelenen ÖSYM sınavlarının yeni tarihi hakkında bir bilgi yok. Konuya dair tarih bilgisi ya da farklı ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.