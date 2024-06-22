ALES 2 geç başvuruları ne zaman başlayacak? ALES 2 2024 ne zaman yapılacak?
ÖSYM tarafından düzenlenen ALES 2 sınavının başvuru süreci tamamlandı. Başvuru dönemini kaçıran adaylar geç başvurular hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, ALES 2 geç başvuruları ne zaman başlayacak, sınav ne zaman? İşte detaylar!
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ALES/2 sınav ve başvuru tarihleri, yüksek lisans eğitimi alarak kariyerlerine devam etmek isteyen üniversite mezunlarının gündemindeki yerini koruyor. ALES/2 sınavına girmek isteyen aday öğrenciler için şimdi sırada geç başvuru süreci bulunuyor. İşte detaylar...
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ALES/2 GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ
ÖSYM tarafından bu yılın ikinci ALES sınavı için geç başvuru tarihleri de açıklandı. Buna göre; ALES/2 başvuruları 3 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 12 Haziran 2024 tarihinde sona erdi. Sınavın geç başvuruları ise 26 Haziran 2024 tarihinde alınacak.
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ALES 2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES 2 geç başvuru ücreti ise 735 TL olarak açıklandı.
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ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES 1 sınavı Nisan ayında yapılmıştı. Bu yılın ikinci ALES sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.