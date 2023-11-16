Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuru ve sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. ÖSYM tarafından organize edilen ALES yılda 3 kez uygulanmaktadır. Peki, "2024 ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor?" İşte 2024 ALES başvuru ve sınav tarihleri hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...