ALES 1-2-3 başvuru ve sınav tarihleri: 2024 ALES ne zaman?
2023-2024 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı. Yaşanan bu gelişme sonrası, YKS, KPSS, ALES, DGS, MSÜ ve YDS başvuru ve sınav tarihleri netlik kazanmış oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bir yıl içinde 3 oturum şeklinde uygulanmaktadır. Yüksek lisans eğitimi almak isteyen adaylar 2024 yılı ALES başvuru ve sınav tarihlerini gündemine aldı. İşte ÖSYM sınav takvimi ile ALES tarihleri...
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuru ve sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. ÖSYM tarafından organize edilen ALES yılda 3 kez uygulanmaktadır. Peki, "2024 ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor?" İşte 2024 ALES başvuru ve sınav tarihleri hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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ALES SINAVLARI NE ZAMAN?
2024 yılında da 3 kez gerçekleştirilecek olan ALES sınavının ilk oturumu 21 Nisan tarihinde gerçekleşecek.
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2024-ALES/1 başvuru tarihleri: 01.03.2024- 11.03.2024
2024-ALES/1 sınav tarihi: 21.04.2024
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2024-ALES/2 başvuru tarihleri: 03.06.2024-12.06.2024
2024-ALES/2 sınav tarihi: 28.07.2024
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2024-ALES/3 başvuru tarihleri: 01.10.2024-09.10.2024
2024-ALES/3 sınav tarihi: 17.11.2024
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ALES NEDİR VE KİMLER GİREBİLİR?
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır.
Doktora başvuruları için de ALES'e girilmesi gerekir.
Mecburi hizmet yükümlülüğü için yurtdışındaki üniversitelere lisansüstü eğitime gönderilecek adayları seçerken de ALES puanı şartı aranır.
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.
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