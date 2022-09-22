Alerjisi olan kişilere "Kounis sendromu" uyarısı!

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Servet Altay, alerjik hastalığı olan kişilerde herhangi bir alerjen maddeden kaynaklı ani kalp rahatsızlıklarının görüldüğünü ifade etti.
Alerjik rahatsızlıkları bulunan kişilerin dikkatli olması gerektiğini belirten Altay, şöyle devam etti: "Astım ve alerjik dermatit gibi alerjik öyküsü olan kişilerde herhangi bir alerjen maddeye karşı kalp krizi ortaya çıkabiliyor. Buna literatürde kounis sendromu (alerjiye bağlı kalp krizi) diyoruz. Türkiye'den de son dönemde yoğun bildirimler alıyoruz. Alerjik yapısı olan birinde ağrı kesiciler, bilmediği herhangi bir ilaç, arı sokması, böcek ısırması, çeşitli kimyasallara maruz kalma, bazı bitkisel ürünler ya da bazen yediği yemeğin içinde bulunan bir madde bu sendromu ortaya çıkarabiliyor."
Altay, kounis sendromunda ilaç kullanımı, böcek ısırması, arı sokması gibi alerjik nedenlerle kalp kasının çalışmasının olumsuz etkilendiğini dile getirdi.
"BİLMEDİĞİNİZ İLAÇLARI KULLANMAYIN"
Kounis sendromunda hastalarda göğüs ağrısı, çarpıntı, döküntü ve nefes darlığı gibi belirtilerin görüldüğüne dikkati çeken Altay, şunları kaydetti: "Aslında karşımıza bir kalp krizi tablosuyla geliyor. Hem elektrokardiyografi bulguları hem de kan tahlilleri kalp krizini gösteriyor. Bu hastalara anjiyo yaptığımızda damarlar açık çıkıyor. Bu rahatsızlık tablosunda histamin gibi prostaglandin gibi çeşitli maddeler salgılanıyor damarlarda daralma yapıyor. Bu süre içinde hastalarda ritim bozuklukları ve kalp yetmezliği gelişebiliyor. O nedenle alerjik bünyesi olan kişilerin bilmediği ilaçları kullanmaması, gereksiz ağrı kesici ve antibiyotiklerden uzak durmasını öneriyoruz. Böyle kişilerde arı sokması ve böcek ısırması gibi durumlardan sonra nefes darlığı, göğüs ağrısı beklenmedik bir durum olursa alerjik kalp krizi tablosu yaşanabileceğini düşünerek en yakın acile ya da kardiyoloji bölümüne başvurmaları gerekiyor."
Doç. Dr. Altay, yakın zamanda kounis sendromu yaşayan bir hastayı tedavi ettiklerini anlattı.
Erken müdahale ve tedaviyle hastanın sağlığına kavuştuğunu dile getiren Altay, "Geçen gün alerjik öyküsü olan 27 yaşındaki bir hastamız bir böcek ısırması sonrasında kalp kriziyle bize geldi. Elektrokardiyografi ve kan tahlilleri kalp krizini gösteriyordu. Ancak yaptığımız anjiyoda damarları tamamen açık gördük. Uygun tedaviyle hastayı kısa sürede taburcu ettik ancak bu konuda dikkatli olmasını söyledik" diye konuştu.
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