        Haberler Gündem Güncel Alerjik şok ölüme yol açtı! | Son dakika haberleri

        Alerjik şok ölüme yol açtı!

        Aydın'da 50 yaşındaki çiftçi Ali Tarımcı, arı sokması sonucu alerjik şok geçirdi. Fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan Tarım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 10:13 Güncelleme: 10.09.2025 - 10:13
        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan ve alerjisi olduğu öğrenilen çiftçi Ali Tarımcı (50), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 15.00 sıralarında sanayi sitesinde meydana geldi. Çiftçilik yaptığı öğrenilen Ali Tarımcı, iş için gittiği sanayi sitesinde arı tarafından sokuldu.

        Arı sokmasına alerjisi olduğu öğrenilen Tarımcı, kısa sürede fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Koçarlı Sağlık Merkezi’ne kaldırılan Tarımcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Ali Tarımcı’nın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Yeni Cami’den kaldırılarak Koçarlı Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

        Yazı Boyutu
