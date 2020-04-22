Alerjik bünyeleri olan çocuklar için koronavirüs önlemleri

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ABD'deki Ulusal Sağlık Enstitüsünde 12 yıl Alerji ve İmmünoloji alanında çalışan Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, Kovid-19'un alerjik çocuklara etkisini AA'ya değerlendirdi.

Akpınarlı, alerjik rahatsızlıkları olan çocukların, koronavirüs ile benzer belirtiler göstermesinin aileleri paniğe sürüklediğini vurgulayarak, bahar mevsiminde olunması nedeniyle alerjik belirtilerin çok sık görülmeye başlandığını ifade etti.

Kovid-19 salgını ile ilgili bütün dünyada yapılan yayınların ne alerjik çocukların ne de alerjik erişkinlerin Kovid-19 enfeksiyonu için özel bir risk taşımadığını gösterdiğini aktaran Akpınarlı, "Fakat herkes gibi alerjik çocuklar ve ailelerinin de Kovid-19'dan korunması, mecbur olmadıkça evde kalmaları, dışarıda mutlaka maske ve eldiven takmaları, el temizliğine çok ama çok dikkat etmeleri gerekmektedir." diye konuştu.

- "Alerjik belirtiler arasında ateş bulunmuyor"

Alerjik bulgular ile Kovid-19 enfeksiyonu arasındaki farklara dikkati çeken Akpınarlı, "Alerjik bulgular Kovid-19 belirtilerine nazaran çok daha hafiftir. Alerjik hastalarda progresif bir şekilde kötüye gidiş yoktur. Genel durumları iyidir. Alerjik çocukların iştahı ve uykusu her zamanki gibi normal seyreder. Hepsinden önemlisi, mevsimsel alerjilerde ateş olmaz." değerlendirmesini yaptı.

Çocukların erişkinlere oranla hastalığa yakalanma olasılıklarının daha az olduğunu belirten Akpınarlı, hasta çocuklar arasında birkaç vaka haricinde hemen hemen hepsinin iyileştiğini, hayatını kaybeden çocukların büyük bir kısmının başka bir hastalığı bulunduğuna işaret etti.

Akpınarlı, çocukların koronavirüse karşı nasıl korunacağının altını çizerek, "Aslında çocukların korunmasının erişkinlerden hiçbir farkı yok. Erişkinlerin uyguladığı kurallar çocuklar için de geçerli. Sık ve kuralına göre eller yıkanmalı, yüzle temas en aza indirgenmeli. Salgın boyunca aileniz ile kalabalık ortamlara girmekten kaçının." dedi.

- 12 belirtiye dikkat

Kovid-19 konusunda insanları yanılgıya düşüren 12 semptomu açıklayan Akpınarlı, "Baş ağrısı, baş dönmesi, ani tat ve koku kaybı, burun tıkanıklığı, göğüs ve kas ağrıları, karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma ve ishal nadir de olsa karşılaştığımız belirtiler arasında yer alıyor. Koronavirüs şüphesi taşıyan bireyler, ateş ve öksürük gibi semptomların yanı sıra bu nadir belirtilere de dikkat etmeliler." uyarısını yaptı.

Akpınarlı, sözlerini, "Eğer herkes izolasyon kurallarına uyarsa, vaka sayısının önümüzdeki 2-3 haftada pik yapıp daha sona plato (yatay) seviyeye ulaşarak hayatı tehdit etmeyen bir seviyede seyretmesini bekliyoruz." diye tamamladı.