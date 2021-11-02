'Alerji yapar' diye aşı olmayan Covid-19 hastası pişmanlık yaşıyor

Yozgat'ta yaşayan ev hanımı Sümeyra Salman, 14 gün önce ateş ve nefes darlığı şikayetiyle Yozgat Şehir Hastanesine başvurdu.
Yapılan PCR testi pozitif çıkınca pandemi servisinde tedavisi süren Salman, yaşadığı sıkıntılı süreci anlattı.
Salman, alerjik rahatsızlıkları bulunduğu için korktuğunu ve eşinin ısrarlarına rağmen aşı olmadığını söyledi.
Covid-19'a yakalanınca hastaneye yatırıldığını aktaran Salman, "Çok zor bir hastalık, şu an nefes darlığı çok fazla, eklem ağrılarım, baş ağrım ve halsizliğim var ve konuşmakta güçlük çekiyorum. 14 gündür atlatamadım bu illeti. Keşke doktor gözetimi altında aşımı yaptırsaydım. Alerjik bünyeye sahip insanlar da korkmasın, doktor gözetiminde aşısını mutlaka yaptırsın. Aşı olmadığım için bin pişmanım, keşke yaptırsaydım. Evime dönersem ilk işim aşı yaptırmak olacak." diye konuştu.
YOĞUN BAKIMDAKİLERİN YÜZDE 80'İ AŞISIZ VEYA AŞILARI EKSİK KİŞİLER
Salman, çocuklarını çok özlediğini, hastalık sürecinde telefonla görüntülü görüşebildiklerini ve sürekli ağladıklarını belirtti.
Herkese gecikmeden aşısını yaptırmasını tavsiye eden Salman, "Keşke aşımı olsaydım ve bu duruma düşmeseydim. Kimse benim yaptığım hatayı yapmasın, ben çok pişmanım" dedi.
Yozgat Şehit Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kozan da vatandaşlara aşı olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Covid-19'a karşı en büyük silah aşıdır. Covid-19'dan dolayı yatan servis hastalarımızın yüzde 60-70'ini, yoğun bakımın da yüzde 80'ini hiç aşı yaptırmamış ya da eksik doz aşı yaptıran hastalar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
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