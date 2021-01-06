Serum sonrası hayatı karardı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Çilem Kelleci iddiaya göre geçen yıl şubat ayında Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Yapılan tahlillerde genç kadına idrar yolu enfeksiyonu tanısı konuldu. Hastanede kendisine uygulanan tedavi sonrasında fenalaşan kadının sırt derisinde soyulmalar oluştu.
Ertesi gün tekrar hastaneye giden Kelleci, sağ gözünde de görme sorunu yaşamaya başladı. Kelleci, durumunun kötüleşmesi üzerine tekrar aynı hastanenin acil servisine başvurdu. Burada yapılan müdahalede durumunda düzelme olmayan Çilem Kelleci, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 'Steven Johnson Sendromu' tanısı konulan Kelleci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede 22 günlük tedavinin ardından taburcu edilen Kelleci’nin vücudundaki yaralar ise yaklaşık 3 aylık sürenin ardından iyileşti. Kelleci'nin sağ gözündeki görme kaybı nedeniyle tedavisi sürüyor.
'İHMAL' İDDİASINA TAKİPSİZLİK
Kelleci, 'ihmal' iddiasıyla hastane görevlileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporunda yaşanan olayın öngörülemeyen bir durum olduğu, alerjiye hangi ilacın neden olduğunun belirlenemediğine yer verildi. Savcılık soruşturmada takipsizlik kararı verdi.
"BİR İHMAL VAR"
Hastaneye gittiğinde tahlil yapılıp 'idrar yolu enfeksiyonu' konulduğunu belirten Kelleci, "Daha sonra 3'lü karışımlı serum verdiler. Ben ailemden birini gönderdim 'Antibiyotiğe karşı alerjim var, bunun bana bir zararı olur mu' diye sordurdum. 'Hiçbir şey olmaz' dediler. İlk önce sırtımda derim pul pul oldu. Acile gittik 'antibiyotikten sonra böyle oldu' dedim. Alerjim olduğunu belirttim. Serum taktılar. 2-3 saat müşahede altında tutup tekrar eve gönderdiler. Gözüme sadece damla damlatıp eve gönderdiler. Söylememe rağmen ben bunları yaşadım. Bir ihmal var. Ben bütün belirtilere rağmen hastaneye gittim. Her seferinde alerji serumu takıp eve gönderdiler. Söylediğim halde bu hale geldim. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" dedi.
"GÖZÜMÜ KAYBETMEK ÜZEREYİM"
Çilem Kelleci görme kaybı nedeniyle gittiği kamu hastanelerinde gözünün alınması gerektiğinin söylendiğini bir özel hastanede ise ameliyatla tedavi olabileceğinin belirtildiğini söyleyerek, "Gözümden çok acil ameliyat olmam lazım. Ben gözümü tamamen kaybetmek üzereyim şu anda. Hala bir umut varken tamamen karanlığa hapsolmak istemiyorum" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!