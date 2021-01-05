Muhasebeci 2 milyon TL ile kaçtı! Milyonluk alem!

İHA

Kocaeli'nde, 15 Aralık 2020 günü Çayırova ilçesinde bulunan bir fabrikada akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinlen bilgiye göre iş yeri yetkilileri tarafından şirket hesabına yatırılması için verilen 2 milyon 40 bin TL’yi alan fabrika muhasebecisi A.C.O., bankaya yatırmadığı paralarla birlikte ortadan kayboldu.

OTOMOBİLLER ALIP ALEM YAPTI

İHA'da yer alan habere göre fabrika yetkililerinin durumu fark ederek şikayetçi olması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. İnceme sonrasında A.C.O.’nun çaldığı paralar ile 2 akrabası ve 1 arkadaşı ve kendisine otomobil ile ticari taksi plakası aldığı, Sakarya ve Kocaeli’de otellerde yer ayırtarak yakınları ile alem yaptığı belirlendi.

ALEM YAPARKEN YAKALANDI

Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.F.Y. adlı arkadaşı ile otomobilde alem yapan A.C.O.’yu Sakarya’da, olaya karıştığı belirlenen A.A, Y.G, A.B ve A.B adlı 4 zanlıyı ise Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

OTOMOBİLLERE EL KONULDU

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, çalıntı paralar ile alındığı tespit edilen otomobillere ise el konuldu.

ALTI ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 6 kişi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyette ifadeleri tamamlanan şahıslar daha sonra Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin çalıntı paralar ile otele girme anları ise güvenlik kameralarına yakalandı.