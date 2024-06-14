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Ceferin, bu akşam ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanacak maçla başlayacak EURO 2024 öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, "EURO 2024 nihayet geldi. Böylesine muhteşem bir futbol festivalinin getirdiği coşku ve heyecanı hissetmemek mümkün değil. Şampiyona, 1960 yılındaki başlangıcından bu yana dünyanın en heyecan verici spor etkinliklerinden biri haline geldi. Bu yaz, yoğun rekabete hazırlanan, tarih yazmanın ve Henri Delaunay kupasını kazanmanın hayalini kuran 24 takımla destansı geçmeye aday." dedi.

Turnuvanın dünyanın dört bir yanından ilgi gördüğünü de vurgulayan Ceferin, "Geçen yıl, yalnızca iki satış döneminde 50 milyonun üzerinde bilet talep edildi ve 146 binlik rekor gönüllü başvurusu yapıldı. Bu, gerçek anlamda küresel bu etkinliğe yönelik büyük beklentinin altını çiziyor. Şimdi bu büyülü futbol yazının tadını, adil oyun ve saygı ruhuyla çıkaralım ve birlikte unutulmaz anılar yaratalım. Futbolla birleşelim." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın mükemmel bir ev sahibi olmayı vadettiğini kaydeden Ceferin, "Zengin futbol mirasıyla ünlü Almanya, en son teknolojiyle donatılmış statlar da dahil olmak üzere olağanüstü bir altyapıya sahip. UEFA, Almanya Futbol Federasyonu, federal ve yerel yönetim yapıları; demokrasi, saygı, hoşgörü ve insan haklarını onurlandıran bir organizasyon düzenlemek için iş birliği yapıyor. Sponsorlarımızdan ortaklarımıza ve tedarikçilerimize kadar emeği olan herkese inanılmaz destekleri ve misyonumuza bağlılıkları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.