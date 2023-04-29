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Aleksandar Stanojevic: Oyuncularım çok büyük bir karakter ortaya koydu

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Trabzonspor karşısında çok iyi bir başlangıç yapamadıklarını fakat rakibin kırmızı kart görmesinin ardından her şeyin daha kolay olduğunu belirterek, bütün oyuncularının çok büyük karakter ortaya koyduğunu söyledi.

Giriş: 29.04.2023 - 19:57 | Güncelleme: ABONE OL
Aleksandar Stanojevic: Oyuncularım çok büyük bir karakter ortaya koydu
İHA

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında iç sahada Trabzonspor’u geriden gelerek 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bugün gözüne çarpan en büyük noktalardan birisinin galibiyetten ziyade taraftarların tutkusu ve desteği olduğunu ifade eden Aleksandar Stanojevic, “Buraya geldiğimden bu yana taraftarlarımızdan bunun gibi destek görememiştim fakat bu sefer de stadımızın her köşesinden, her noktasından inanılmaz bir destek aldık. Bizi sonuna kadar desteklediler ve bizi ittiler” dedi.

Maçın ilk dakikalarına çok iyi başlamadıklarını aktaran Stanojevic, “Trabzon bize kıyasla daha iyi oynuyordu. Biraz kafamız karışmaya başlamıştı. Çok iyi bir başlangıç yapamadık. Öncelikle bugün kırımızı karttan sonra her şeyin daha kolay olduğunu söyleyebilirim. İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk ve tabii ki bu her şeyi daha kolay kıldı bizim için. Bunun için memnunum. Bütün oyuncularım çok büyük bir karakter ortaya koydu. Hepsinden çok memnunum” diye konuştu.

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