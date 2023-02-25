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Aleksandar Stanojevic, kartlardan dert yandı

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, 4-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından "Maçın başında gördüğümüz kartlar bizi çok yaraladı ve tempomuzu düşürdü." dedi.

Giriş: 25.02.2023 - 22:16 | Güncelleme: ABONE OL
Aleksandar Stanojevic, kartlardan dert yandı
AA

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aleksandar Stanojevic, sözlerine yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

Fenerbahçe'nin karşılaşmada iyi oynayan taraf olduğunu ifade eden Aleksandar Stanojevic, ilk yarıda Diouf'un gördüğü kırmızı kartın, kendileri adına oyunun gidişatını zorlaştırdığını belirtti.

İlk 15 dakikada hakemin verdiği kartlara anlam veremediğini de aktaran Stanojevic, şunları söyledi:

"Bu durum bizi çok zor bir yola soktu. Maçtan önce yeni kurallar ve yeni prensiplerle ilgili bilgi aldım. Fakat konuşmayla ilgili, 2-3 istişareyle ilgili bana bilgi verildi. Maçın başında gördüğümüz kartlar bizi çok yaraladı ve tempomuzu düşürdü. Tabii ki Fenerbahçe bugün çok ciddi bir performans ortaya koyarak kazandı. Bu konu hakkında bir yorumum yok. Başımıza gelen durumun olmamasını temenni ederdim."

Kırmızı kartın ardından oynamanın zor olduğunu dile getiren Stanojevic, "Özellikle yeni transferleri kullanamamamız bu maçtaki performansımızı etkiledi. Gelecek maçta kendimizi daha çok öne koyacağımızı söyleyebilirim. Kendimizi daha çok gösterme ihtimalimiz artacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Fotoğraf: İHA

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