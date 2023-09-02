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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Aleksandar Stanojevic: "Galibiyetten dolayı memnunuz" - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Aleksandar Stanojevic: "Galibiyetten dolayı memnunuz"

        Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Başakşehir karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetten memnun olduklarını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 23:28 Güncelleme: 02.09.2023 - 23:28
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        "Galibiyetten dolayı memnunuz"
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        Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 1-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakanın kırılma anının Başakşehir’in gördüğü kırmızı kart olduğunu söyleyen Stanojevic, “Bugün galibiyetten dolayı memnunuz. İlk dakikadan itibaren mücadeleyi bırakmadık. Bugün maçın anahtar noktalarından biri kırmızı karttı. Ondan sonra top çevirmemiz ve oyun kurulumumuz çok rahat oldu. Kırmızı kart sonrası rahat olduk ve anı bekledik. Maçı kontrol ettiğimizi söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

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