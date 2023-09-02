Aleksandar Stanojevic: "Galibiyetten dolayı memnunuz"

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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 1-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakanın kırılma anının Başakşehir’in gördüğü kırmızı kart olduğunu söyleyen Stanojevic, “Bugün galibiyetten dolayı memnunuz. İlk dakikadan itibaren mücadeleyi bırakmadık. Bugün maçın anahtar noktalarından biri kırmızı karttı. Ondan sonra top çevirmemiz ve oyun kurulumumuz çok rahat oldu. Kırmızı kart sonrası rahat olduk ve anı bekledik. Maçı kontrol ettiğimizi söyleyebilirim” şeklinde konuştu.