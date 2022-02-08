Basketbol THY Avrupa Ligi 18. hafta erteleme maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'i 66-51 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, özellikle savunmada sergiledikleri etkili performansla önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Sırp başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Maç boyunca çok iyi bir performans sergilediklerini belirten Djordjevic, "Mükemmel bir gecede iyi bir galibiyet elde ettik. Fiziksel olarak çok efor gösterdik. Özellikle savunmada çalıştığımızın çok üstündeydik. İlk çeyrekte çok büyük karakter gösterdik. Kenardan gelen oyuncular müthiş destek verdi. Bu galibiyetin diğer maçlar için motivasyon kaynağı olması gerekiyor. Ben inandığım ve bunu oyunculara hissettirdiğim için iyi sonuçlar alıyoruz. Takımda inanılmaz bir karakter var." ifadelerini kullandı.
LASO: KARŞI KOYAMADIK
Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Fenerbahçe Beko'nun çok üstün oynadığını kaydetti.
Müsabakada iyi mücadele edemediklerini aktaran Laso, "Fenerbahçe'yi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Savunmada çok agresif oynadılar. Onlara karşı koyamadık. İnanılmaz bir enerjiyle mücadele ettiler. Bizden çok üstün oynadılar. Hücumda ve savunmada bir şeyleri değiştirdik ama onlara karşı koyamadık." diye konuştu.
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