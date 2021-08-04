Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov'un ayrılığının ardından başantrenörlüğe getirilen Sırp koç Aleksandar Djordjevic, İstanbul'a geldi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Milano´dan kalkan özel uçakla İstanbul´a gelen başantrenörü, takım menajeri Cenk Renda karşıladı.

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